Brasil faz jogo pobre, leva golaço da Venezuela e decepciona com empate

O empate veio depois de um cruzamento venezuelano pela direita, que culminou com uma puxeta de Bello, que tinha entrado instantes antes. Golaço que azedou a noite brasileira em Cuiabá.

Ao término do jogo, ainda teve confusão e empurra-empurra entre os jogadores das duas seleções. Mas depois os ânimos se acalmaram.

Outros lances importantes

Espalma! A trama legal no lado esquerdo de ataque do Brasil, aos dois minutos, termina com passe de Vini Jr para Neymar. A batida de canhota do camisa 10 termina com o goleiro Romo espalmando por cima do gol, para garantir.

Passou perto! Neymar mais uma vez chama a responsabilidade e encontra espaço na entrada da área. Ele arricou o chute, agora de direita, e a bola passou muito perto, por cima do gol, aos 12 minutos do primeiro tempo.

Ele pegou! Casemiro arriscou de fora da área, pegou bem um chute rasteiro, mas Romo se esticou no canto baixo direito e evitou o gol brasileiro, aos 38 minutos do primeiro tempo.