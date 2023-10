Deyverson é retirado de entrevista após vaias em empate do Cuiabá

O atacante Deyverson pediu para ser entrevistado após ser vaiado no empate com o Cruzeiro, na Arena Pantanal. No entanto, ele foi retirado da entrevista por ordem do Cuiabá e saiu em silêncio.

O que aconteceu

A transmissão do Sportv afirmou que Deyverson pediu para falar na saída de campo. "Eu ia entrevistar Raniele, mas Deyverson fez o pedido de palavra", explicou a repórter no gramado.