Fã invade jogo de Portugal e grava vídeo com Cristiano Ronaldo: 'Um abraço'

Um torcedor invadiu o campo na vitória de Portugal por 3 a 2 sobre a Eslováquia, pelas Eliminatórias para a Eurocopa, e conseguiu trocar algumas palavras com Cristiano Ronaldo. O vídeo (assista abaixo) viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

O fã registrou um vídeo entrando no gramado do Estádio do Dragão durante a partida e indo em direção ao CR7. O torcedor se identificou como um cidadão de Timor Leste, país do Sudeste Asiático que tem o português como língua oficial.