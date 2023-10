Lateral do Cuiabá vai para hospital após choque de cabeça contra Cruzeiro

O lateral Uendel, do Cuiabá, foi encaminhado ao hospital após um forte choque de cabeça no empate com o Cruzeiro, na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Uendel saltou para disputar uma bola com William e os dois bateram a cabeça. O lance ocorreu aos 27 minutos do primeiro tempo e terminou com os dois desabando no gramado — o atendimento médico veio logo após.