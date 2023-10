Mãe de jogador desaparecido acredita que ele foi 'raptado ou atropelado'

A mãe de Álvaro Prieto acredita que ele possa ter sido "raptado ou atropelado". O jogador do sub-19 do Córdoba CF, da Espanha, desapareceu no último dia 12, após perder um trem em uma cidade vizinha.

O que aconteceu

O jovem de 18 anos foi visto pela última vez na quinta-feira, na estação de Santa Justa, em Sevilha.