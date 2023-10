Protagonista com Diniz, Rodrygo revela terapia após pênalti perdido na Copa

Rodrygo jogou pelo lado esquerdo na primeira data Fifa diante da ausência de Vini Jr, e agora com a volta do companheiro será o titular do lado direito. Na Copa do Mundo do Qatar, atuou também centralizado. A discussão de posicionamento é algo que acompanha a carreira do atacante desde seu início no Santos.

Ainda na base, Rodrygo atuava somente do lado esquerdo. Porém, quando subiu ao profissional se deparou com um Bruno Henrique, hoje no Flamengo, como dono do setor. Para entrar no time, o jovem foi se adaptando a jogar pelo lado direito e teve ajuda até o excêntrico Jorge Sampaoli.

"Sou muito grato a ele. Logo na primeira conversa ele falou que só iriamos falar espanhol para me ajudar e isso me ajudou na chegada ao Real, muitas coisas de treino também que seriam iguais na Europa eu já fiz com ele. Sou sempre grato. Claro, ficava bravo com ele quando ficava no banco, mas é normal, faz parte, todo jogador fica bravo. Mas eu entendia também e acho que ele me ajudou bastante" contou.

O atacante Rodrygo e o técnico Jorge Sampaoli durante a temporada de 2019 pelo Santos Imagem: Ivan Storti/Santos

Mesmo sendo bastante utilizado em todas as posições do meio, Rodrygo ainda não vê a discussão como página virada e confessa que sempre tem de responder a perguntas sobre sua preferência.:

"Ainda me questionam, sempre me fazem essa pergunta. Eu tive que ir me adaptando. Na época de Santos tinha o Bruno Henrique que já era bem respeitado ali, já era um grande jogador e ele gostava mais de jogar pela esquerda. Na base sempre joguei pela esquerda, mas falaram que precisava me adaptar, que tinha qualidade para jogar na direita. Sempre me perguntavam onde eu preferia jogar e até hoje perguntam. Na direita, na esquerda ou de meia são minhas preferidas, às vezes me colocam de centroavante, já falei que não gosto muito, não quero jogar, mas se precisar para ajudar a equipe, estou aqui."