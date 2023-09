Herói do São Paulo, Nestor veio do futsal e foi rejeitado pelo Corinthians

Nestor ficou no Juventus até os 12 anos e venceu uma final em cima do Corinthians, quando chamou atenção do clube.

Transição pro campo e não do Corinthians

Nestor demorou a começar a jogar no campo. Ele começou no EC José Bonifácio, também da Cohab II de Itaquera. O volante é um são-paulino que nasceu em uma das regiões mais corintianas da capital.

Ele fez um teste no Corinthians na época e acabou rejeitado pela equipe. Logo depois, foi chamado para um teste no Tricolor e passou.

Mudança e viagens

Por causa do emprego do pai, Nestor se mudou para Itupeva, a 70km da capital. Nessa época, ele já jogava no São Paulo, no campo, e continuava no Juventus, no futsal.