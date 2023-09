Ambulatório do Morumbi registra aumento de casos em decorrência do calor

Torcedores do Tricolor aguardaram, no sol, por cerca de 3 horas para recepcionar o ônibus da delegação são-paulina. Sem vendedores ambulantes dentro do perímetro, muitos que estavam no aguardo ficaram sem se hidratar.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O ambulatório do Morumbi registrou um aumento considerável de casos de desidratação e alguns desmaios em decorrência do calor. O número de casos não foi confirmado à reportagem.

Preocupação em campo

São Paulo e Flamengo também se preocupam com o forte calor para o momento da partida. Os dois clubes traçaram estratégias com reforço de hidratação dos jogadores nos últimos dias.

A partida tem previsão de parada médica para hidratação dos atletas.