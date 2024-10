Abel Ferreira está entre os 3 melhores técnicos de 2024? Colunistas debatem

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, não é um dos três melhores da temporada 2024, concordaram os comentaristas Renato Maurício Prado, Arnaldo Ribeiro e Luís Rosa no Fim de Papo desta quinta (31).

Campeão paulista no primeiro semestre, o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Agora, o time é vice-líder do Brasileirão e ainda tem chances de ser tricampeão consecutivo.

RMP: Mais um pouco e não estaria no top 5