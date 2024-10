Autor de gol contra o Palmeiras, Hércules celebra fase artilheira no Fortaleza

A joia do Laion! ??#FortalezaEC pic.twitter.com/g1qiPm2Vxo

Nesta temporada, Hércules disputou 40 jogos, marcou sete gols e contribuiu com três assistências. No time profissional desde 2022, o jogador revelou estar vivendo seu melhor momento com a camisa do Fortaleza.

"Estou vivendo o meu melhor momento aqui no clube. Tive uma lesão no ano passado, trabalhei para voltar mais forte e fazer o meu melhor. Graças a Deus tem dado certo. Aprendo todos os dias com meus companheiros e principalmente com a comissão, sou muito grato. Desde que cheguei aqui, evoluí bastante com eles, por todo o apoio que me dão, a rotina também é muito leve e espero continuar nesse bom momento", falou.

O Fortaleza vem fazendo uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro e ocupa a terceira colocação, com 57 pontos. Hérculos analisou a partida contra o Palmeiras e projetou o restante da competição.

"Fizemos um grande jogo agora contra o Palmeiras, toda a equipe está de parabéns. Jogar no Allianz nunca é fácil e temos agora mais um jogo fora de casa contra o Juventude. Esperamos continuar nessa entrega para terminar a temporada com grandes objetivos conquistados. Contamos com o apoio do nosso torcedor nas partidas no Castelão, onde estamos invictos e somos muito fortes. Também vamos em busca de pontuar fora, que não será nada fácil nessa reta final", contou.