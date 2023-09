Arboleda sente lesão e deixa São Paulo x Flamengo no começo do jogo

O equatoriano pediu para o árbitro Braulio da Silva Machado parar a partida e foi consolado pelos companheiros.

Dorival Junior promoveu a entrada de Diego Costa no lugar de Arboleda.

A torcida do Tricolor gritou o nome do defensor equatoriano enquanto ele caminhava na lateral do campo rumo ao banco de reservas.

Susto recente

No dia 12 de setembro, antes do primeiro jogo da final, Arboleda deu um susto na torcida do São Paulo quando deixou o jogo entre Equador e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com uma lesão.

Na ocasião, ele sentiu uma dor na coxa ao tentar uma arrancada a partir do campo de defesa. O equatoriano deixou o campo de maca e chorando muito.