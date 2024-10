Com medalhistas olímpicos, Pinheiros vai com força máxima para o Troféu Brasil e Grand Prix de judô

Desde que o atual formato com equipes mistas foi instituído, em 2018, o Pinheiros foi bi-campeão em 2019 e 2022. Considerando a época em que o GP era disputado somente no gênero masculino, o clube soma nove títulos, sendo seis de forma consecutiva, entre 2011 e 2016. No feminino, a equipe foi campeã em 2005.