Leclerc vê Ferrari motivada para encerrar jejum e se diz pronto para GP

"Acho que em termos de estratégia, estamos em uma posição muito melhor hoje. A equipe está fazendo um trabalho excepcional. Demos um grande passo em frente. Existe muita paixão dentro da equipe e isso ajuda a impulsionar as pessoas. Eles amam muito o seu trabalho e isso significa muito que eles façam mais, porém, você pode pagar o preço disso às vezes quando passa por momentos difíceis porque eles são mais afetados emocionalmente. E isso dificulta", ampliou.

"Essas são as etapas que fizemos nos últimos seis anos e vamos tentar continuar com isso. Tem muito espaço para melhorar no próximo ano, mas temos uma visão clara de onde estamos agora e para onde queremos ir em termos de desenvolvimento. Está tudo muito claro que nós. Está claro para todos que queremos ganhar o título. Com sorte, começaremos com um este ano", completou.

A Ferrari, maior campeã da modalidade, não vence um campeonato de construtores desde 2008. Individualmente, Leclerc está na terceira colocação da F1 2024, com 291 pontos. O líder é Vestappen, com 362.

"Tentamos sempre fazer o melhor trabalho possível na preparação de cada GP. Isso começa com o trabalho do simulador. É sempre um pouco complicado porque não voltamos para casa desde os EUA. Vamos tentar sempre fazer o melhor trabalho possível. Não há nada específico para este fim de semana. E sim, me sinto pronto", finalizou o piloto.

O GP de São Paulo começa nesta sexta-feira, com o treino livre às 11h30 (de Brasília) e a classificação sprint às 15h30. No sábado tem a corrida sprint, às 11h, e a classificação, às 15h. A corrida será no domingo, às 14h.