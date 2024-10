São Paulo empata com Tuna Luso pelas quartas de final da Copa do Brasil sub-20

O São Paulo empatou em 1 a 1 com a Tuna Luso, nesta quinta-feira, no estádio Francisco Vasques, em Belém, no Pará, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. O gol do Tricolor foi marcado por Mateus Manso. Davizinho empatou para os donos da casa.

Além dos 11 jogadores adversários, o São Paulo teve de jogar contra o gramado do estádio Francisco Vasques. Com uma superfície bastante prejudicada, os atletas não conseguiam trocar passes com rapidez e precisão, o que acabou prejudicando o estilo do time tricolor.

Ainda assim, o São Paulo conseguiu abrir o placar com Mateus Manso. Após cruzamento da esquerda, João Gabriel cabeceou no travessão e o atacante são-paulino esbanjou oportunismo para completar o rebote, no cantinho, sem chances para o goleiro da Tuna Luso.