Com gol de Dybala, Roma vence o Torino em casa e volta a triunfar no Campeonato Italiano

Nesta quinta-feira, a Roma voltou a vencer após mais de um mês no Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico de Roma, a equipe da casa bateu o Torino por 1 a 0, pela 10ª rodada do torneio. Dyabala aproveitou vacilo dos visitantes na saída de jogo e fez o único tento da partida.

A última vitória da Roma pelo Campeonato Italiano havia sido em 29 de setembro, contra o Venezia. Com o triunfo desta quinta-feira, o time da capital pula para a 10ª colocação da tabela, com 13 pontos. O Torino, por sua vez, fica uma posição acima, em nono lugar, com 14 pontos.

Na próxima rodada da competição, a Roma visita o Verona, no domingo, às 14h (de Brasília). Já o Torino enfrenta a Fiorentina em casa, também no domingo, às 11h.