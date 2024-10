Palmeiras x Grêmio: veja informações sobre venda de ingressos para o jogo no Allianz Parque

O Palmeiras divulgou nesta quinta-feira informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer no dia 8 de novembro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A venda será feita de forma escalonada. Os adeptos do plano Avanti poderão adquirir os bilhetes na pré-venda, que começa na segunda-feira, às 12 horas, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Após a venda exclusiva para sócios, que vai até às 10 horas de quarta-feira, começará a comercialização para o público em geral.