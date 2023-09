Depois de 'dia do fico', Suárez joga 90% das partidas do Grêmio

Como o tratamento no joelho de Suárez demanda tempo e descanso, ele se via obrigado a perder jogos ou minutos em campo por força do calendário. Com tratamento prejudicado, sofria ainda mais com as dores.

Agora apenas com o Brasileiro pela frente, ele consegue atuar com maior frequência.

A Copa do Brasil acabou definitivamente para o Grêmio no dia 16 de agosto, e o jogo do qual Suárez não participou foi exatamente o seguinte, dia 20.

O calendário brasileiro é tão forte que hoje, faltando ainda 14 jogos para o fim do Brasileirão, o uruguaio já disputou mais partidas do que na temporada 2020/2021 (Atlético de Madri, 38 jogos) e 2019/2020 (Barcelona, 36 jogos).

Se participar de todos os compromissos até o fim do Brasileiro, terá feito a temporada com mais jogos por um clube da sua carreira. O recorde atual é 53 jogos pelo Barcelona na temporada 2015/2016.

Números muito bons

Desde o fim da incerteza sobre seu futuro, Suárez marcou três gols e deu três assistências em nove partidas.