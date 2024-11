CEO do Botafogo responde a críticas de Landim sobre fair play financeiro

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, rebateu declarações de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre os altos investimentos do Alvinegro. O dirigente flamenguista vem criticando o dinheiro aplicado pelas SAFs e fez cobranças por fair play financeiro no futebol brasileiro.

O executivo botafoguense explicou a atuação do clube no mercado fazendo analogia com a compra de um apartamento financiado. Participando do CBF Summit 2024, ele também citou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e defendeu a implementação de um fair play financeiro "light" no Brasil.