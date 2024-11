Como estratégia de Textor indica venda de atletas do Botafogo pelo Lyon

"Também um tópico interessante para o Botafogo. O nosso plano era fazer duas significativas aquisições (Almada e Luiz Henrique). O time lá atrás que foi construído com free contratações. Nosso plano é vender bastante e comprar bastante. É sempre ficar entre os três primeiros na liga", disse ele, isto é, promete continuar investindo.

A questão é que, hoje, nem o Lyon, nem o Botafogo têm dinheiro sobrando para contratar. O Lyon teve um déficit de 25 milhões de euros no último ano, segundo seu documento financeiro. Já o Botafogo operou com déficit de R$ 500 milhões em dois anos, desconsiderando o valor ganho com venda antecipada de direitos. As receitas têm crescido, mas em ritmo bem menor do que as despesas.

O dono, Textor, injeta dinheiro próprio. No grupo do Lyon, há 56 milhões de euros em empréstimos dele. "Eu continuo a suportar esse negócio com meus recursos quando necessário", disse.

O dinheiro, no entanto, não é infinito. Textor tem dívidas no grupo com a Ares Management, que detém cerca de um terço das ações e fez um empréstimo de longo prazo. E sua aposta é levantar dinheiro na bolsa de Nova Iorque com venda de ações e com a negociação de sua fatia no Crystal Palace.

Sua visão é que as projeções otimistas garantem que o fluxo para seus clubes continuarem investindo e crescendo de valor. O órgão regulador francês, no entanto, não se convenceu de seu plano e deu a punição. Agora, resta a Textor injetar dinheiro no Lyon para salvá-lo. E, se não houver recursos novos, o Botafogo será afetado. Quando há um problema de caixa em um lugar, entra o dinheiro do outro.