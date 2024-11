Flamengo afastou Gabigol após ver sequência de desrespeitos com Filipe Luis

A diretoria do Flamengo optou por afastar Gabigol após atitudes vistas como desrespeito do atacante com o técnico Filipe Luís. Pelo menos dois episódios ocorreram durante a final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG.

Com o Flamengo campeão, Gabigol deu uma entrevista ao final do jogo em que disse que não jogaria mais no clube. Ele está em negociação avançada para fechar com o Cruzeiro. Além disso, ele criticou dirigentes do Flamengo no seu processo de renovação.

Nesta terça-feira, a diretoria rubro-negra anunciou seu afastamento dos jogos. Foi apontada que a decisão foi para preservar a harmonia do grupo.