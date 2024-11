Bruno Henrique teve celular apreendido e disse ser inocente ao Flamengo

Depois, quando conversou diretamente com a diretoria do Flamengo sobre o episódio, Bruno Henrique afirmou ser inocente e que não forçou cartão nos minutos finais da derrota para o Santos, no Brasileirão 2023.

O clube alega que o jogador, inclusive, já foi alvo de um inquérito no STJD sobre denúncia de manipulação.

De todo modo, o Flamengo já tinha considerado a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein controversa por causa da expulsão de Gerson naquele jogo.

Segundo a Polícia Federal, a ida à casa de Bruno Henrique foi um dos 12 mandados de busca e apreensão da Operação Spot-fixing.

Ela teve como origem um relatório de International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, apontando suspeita por conta da movimentação no mercado de cartões do jogo.

As investigações apontaram que as apostas teriam sido feitas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.