São Paulo propôs limite de gasto em fundo para resolver R$ 280 mi em dívida

A diretoria do São Paulo conseguiu a aprovação no Conselho Deliberativo do projeto para resolver sua dívida bancária. O valor do endividamento do clube com bancos soma atualmente R$ 280 milhões. É a principal pressão sobre o caixa tricolor.

A pedido do presidente Julio Casares, dirigentes do São Paulo buscaram a criação de um fundo com as empresa Galápagos e Outfield. Foram levantados R$ 240 milhões para o pagamento dos débitos bancários.

O restante do endividamento foi resolvido com um empréstimo de R$ 48 milhões com o Bradesco com prazos mais longos. Assim, o clube incluiu todas as suas pendências com instituições financeiras em um fluxo para ser pago em quatro anos.