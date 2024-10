Globo volta a negociar direitos do Carioca e ajudaria adesão do Vasco

A Globo voltou a negociar uma possível compra dos direitos do Carioca com a Brax. A emissora deixou a competição em 2020 quando rescindiu o contrato em meio a uma disputa relacionada ao Flamengo e à Lei do Mandante.

A conversa entre a Brax e a Globo pode ter um impacto positivo para o Vasco, que atualmente está fora do contrato de TV do Carioca. Um acordo proporcionará avanço para incluir a agremiação vascaína no acordo.

A Brax comprou os direitos do Carioca a partir da edição de 2023. Houve acertos com o Flamengo, Fluminense e Ferj. Na ocasião, Vasco e Botafogo ficaram fora por não querer receber menos do que o clube rubro-negro. Na última edição, o time de John Textor já entrou no contrato também da Brax.