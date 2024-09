Por desfalques, Flamengo pede à CBF mudança de semi contra Corinthians

E teria um intervalo menor do que o obrigatório entre os dois de 66 horas. Ou seja, na prática, não poderia utilizar boa parte de seu time titular.

Assim, a ideia da diretoria rubro-negra é inverter o jogo da Copa do Brasil com a rodada do final de semana do Brasileiro, com jogos nos dias 19 e 20 de outubro. Nesta rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, e o Corinthians joga contra o Athletico-PR.

A solicitação foi feita de forma informal à diretoria da CBF, que ainda não deu resposta.

Um argumento usado pelos rubro-negros é que a confederação privilegiou a Copa do Brasil desde o início da temporada. Chegou a rejeitar um pedido do clube, juntamente com outros 12 times, para inverter jogos com o Brasileiro na Copa América. Por isso, seria coerente preservar a semifinal.