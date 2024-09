Após sondagens, CBF recusa 1ª oferta e pede alto para renovar com Nike

Depois dessas sondagens, a CBF iniciou de forma mais intensa as conversas com a Nike sobre a renovação, como está previsto em contrato. Pelo acordo, as duas partes têm até janeiro de 2025 para definir se haverá uma extensão do patrocínio.

Se não houver um acordo até lá, a CBF está liberada para ouvir oficialmente concorrentes que já demonstraram interesse. Por enquanto, recebeu sinalizações extraoficiais das rivais da Nike.

Mas a expectativa dos dirigentes da confederação é que a situação com a Nike se defina até outubro. A percepção é que cabe a Nike dizer se vai aceitar a contraproposta feita pela CBF. A intenção é que o contrato pela seleção seja o maior da empresa americana, que recentemente tirou a Alemanha da Adidas.

O entendimento dos dirigentes da entidade é de que o contrato da Nike foi feito em outra realidade. Havia menos times e exposição, principal e sub-20. Atualmente, há mais categorias de base e o crescimento do time feminino.