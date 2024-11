Palmeiras, descansado, deixa Botafogo com a faca e o queijo na mão

Diante do Corinthians foi uma equipe sem brilho, incapaz de transformar em gols o seu domínio estéril, enquanto o rival mostrava-se letal nos contra-ataques, com Yuri Alberto em mais uma jornada inspirada e Rodrigo Garro voltando a marcar e jogar muito bem.

Já no Palmeiras, seu melhor jogador, Estevão, vigiado o tempo todo de perto, pouco produziu, acabando substituído por Gabriel Menino (que mandou uma bola no travessão, em cobrança de falta). As demais alterações feitas por Abel (entraram Vanderlan, Maurício, Roni e Dudu) até tornaram o Verdão um pouco mais incisivo, mas os ataques mais perigosos pararam em boas defesas de Hugo Neneca.

Na noite em que a Fiel jogou uma cabeça de porco no gramado, os palmeirenses viram diminuir dramaticamente as chances de chegar ao tricampeonato e os corintianos começaram a enxergar a luz do final do túnel que pode lhes ajudar a escapar de vez do fantasma do rebaixamento. Mais um capítulo relevante na história do dérbi paulista.