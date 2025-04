Vasco x Flamengo em São Januário com torcida única? RMP e Arnaldo debatem

Imagina, ele quer jogar em São Januário, que está proibido pela polícia para clássicos Vasco x Flamengo porque da última vez deu uma pancadaria e foi o caos. E mais, ele diz assim: aqui em São Januário é o seguinte — é 90% para o Vasco, 5% de segurança e 5% do adversário.

Não, Pedrinho. Se quiser 5% para segurança, esses 5% saem dos 90% do Vasco. Então teria que ser 85% do Vasco, 5% da segurança e 10% do Flamengo. Mas é uma loucura — São Januário é um estádio que não cabe mais um jogo do tamanho de Vasco x Flamengo.

E o pior: ele quer torcida única. O Rio de Janeiro, uma das grandes vantagens em relação a São Paulo, por exemplo, é que o Rio não entrou nessa de torcida única. Os clássicos no Rio são sempre com torcida dividida, aí ele começa a querer lançar a moda de pedir torcida única. Vou te contar, Pedrinho, a tua harmonização facial não deu muito certo pra sua cabeça.

Renato Maurício Prado

Arnaldo: Vasco tem direito de querer jogar no campo dele

Eu entendo qualquer clube de futebol querer jogar no seu campo. O que acontece hoje com o Vasco em São Januário, guardando as devidas proporções, aconteceu há algumas décadas em São Paulo, quando o Santos quis jogar os seus jogos na Vila Belmiro como mandante. No começo, a polícia só garantia jogos contra São Paulo e Palmeiras. O Corinthians, por ter maior torcida, o Santos não podia jogar.