Dorival não dá mais. É hora de estrangeiro: Ancelotti, Jorge Jesus ou Abel

O tempo de ter paciência com o trabalho de Dorival Jr. à frente da seleção brasileira acabou. Ele não consegue nem sequer esboçar um time que permita disputar a próxima Copa do Mundo com uma mínima esperança de título.

Jogo após jogo é uma decepção atrás da outra. Contra a Argentina, campeã mundial, o baile chegou a dar pena - e medo. Mesmo sem Lionel Messi e Lautaro Martinez, os comandados de Scaloni pintaram e bordaram no gramado do Monumental de Núñez. Pareciam enfrentar um adversário amador.

Era mais ou menos isso, pois só um incrível amadorismo justifica a anunciada intenção de Dorival de perder tempo preparando a equipe "em torno de Neymar" - que sequer jogara pelo Santos a partida mais importante que teve desde a sua volta, contra o Corinthians, por uma contusão com a qual mal se preocupara, vide Carnaval, festinhas e por aí vai.