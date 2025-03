O melhor elenco do Brasil não tem reservas para Gerson e Arrascaeta?

Os desfalques de Gerson e Arrascaeta, combinados, jogaram por terra a cantilena da imprensa de que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Como considerar assim um grupo que não dispõe de substitutos minimamente competentes para dois de seus principais jogadores? Ainda mais no meio de campo.

A ausência de ambos, obrigou Filipe Luís a improvisar até no sistema de jogo. Sem armadores, montou um 4-2-4, no qual o seu principal articulador era um zagueiro: Léo Ortiz. Não funcionou no primeiro tempo contra o Internacional, mas melhorou bastante no segundo, a ponto de merecer a vitória, tantas foram as boas oportunidades criadas nessa etapa, além do gol de empate.

Caprichosamente, porém, a bola teimou em não entrar de novo: beijou a trave na conclusão de Juninho, que venceu Anthoni; a rede, pelo lado de fora, em linda cobrança de falta de Plata; e novamente a rede, em seu cocuruto, no lençol que Bruno Henrique deu no goleiro adversário.