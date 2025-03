Qual a importância de Abel para torcida do Palmeiras superar do São Paulo?

Em debate sobre o crescimento da torcida do Palmeiras, que ultrapassou a do São Paulo no Brasil, os comentaristas Casagrande e Renato Maurício Prado discordaram sobre a questão de se nomear técnicos, como Abel Ferreira, como ídolo. No Fim de Papo deste domingo (23) no Canal UOL, Casão questionou se o português pode assim ser considerado.

No caso do Palmeiras, o ídolo é o treinador, o ídolo é a presidente? Não. O ídolo é aquele que faz o gol, aquele que defende o pênalti, aquele que cria jogada. Esse fica ídolo pro resto da vida. O Abel vai se tornar provavelmente, ou se já não se tornou, o treinador mais vencedor da história do Palmeiras.