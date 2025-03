Comunicado de Ednaldo foi tão vergonhoso quanto a goleada de 4 a 1

Tão vexatório quanto a goleada que a seleção brasileira sofreu diante da Argentina, foi o comunicado seco e sem explicações feito pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para anunciar a demissão do técnico Dorival - justíssima, ressalte-se.

Após a traulitada que o Brasil levou, em Buenos Aires, o cartola mor do nosso futebol foi procurado pela imprensa, ainda no Monumental de Núñez. Escafedeu-se, prometendo uma entrevista coletiva no Rio, no dia seguinte.

Não apareceu e, através de sua assessoria, marcou para esta sexta-feira a conversa com os jornalistas. Até os mármores de carrara que pululam na luxuosa sede da confederação, na Barra, já sabiam que Dorival estava demitido.