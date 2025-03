RMP: Seleção do Paulista levaria um nó de Filipe Luís e melhores do Carioca

A seleção do Campeonato Paulista não conseguiria fazer frente à seleção do Campeonato Carioca, disse Renato Maurício Prado.

Para o colunista, Ramón Díaz, eleito o melhor técnico do Paulistão, não saberia organizar um bom time com os jogadores premiados: Hugo Souza (COR); Matheuzinho (COR), Arboleda (SPA), Murilo (PAL) e Escobar (SAN); Richard Ríos (PAL), Carrillo (COR) e Lucas Moura (SPA); Estêvão (PAL), Guilherme (SAN) e Yuri Alberto (COR).