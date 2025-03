Ceni conquista 1º título pelo Bahia, e comentaristas analisam seu trabalho

O Bahia levou sufoco do Vitória no Barradão, mas segurou o empate por 1 a 1 e se sagrou campeão baiano de 2025, na primeira conquista do técnico Rogério Ceni no clube. Os comentaristas do UOL analisaram o trabalho do treinador até aqui, na edição do Fim de Papo deste domingo (23).

O trabalho está sendo muito bem feito. No ano passado, o Rogério teve momentos em que a torcida pediu para ele cair. O torcedor ainda não está acostumado com trabalho de continuidade. O grupo City segurou. E agora esse ano, já foi para a Libertadores, ganhou Campeonato Baiano, tá na Copa do Nordeste, vai começar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.