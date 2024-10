Filipe Luís assustou a torcida, mas garantiu a vaga ao estilo Simeone

Carlinhos é fraco e nem pode disputar a Copa do Brasil. Por que não buscar um menino da base, como Filipe Teresa, autor do gol do titulo mundial, sob o seu comando? Qualquer outra opção será improvisação: Plata, Arrascaeta de falso nove, ou novamente Bruno Henrique (que está suspenso do primeiro jogo da final, contra o Atlético Mineiro).

O próximo jogo, com o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileiro, parece ser excelente oportunidade para testar todas estas possibilidades. Inclusive o meio-campo sem De La Cruz, que voltou a se contundir - terá o departamento médico do controverso Dr. Tannure comido mosca nos exames pré-contratação?

Filipe Luís, que já confessou ter todos os treinos de Jorge Jesus anotados, com certeza, tem também os de Diego Simeone, seu treinador anos a fio, no Atlético de Madri. E se, no primeiro jogo, no Maracanã, emulou o Mister, foi usando os ensinamentos do último que conseguiu chegar à final da Copa do Brasil.

Uma bela carta na manga. Esperemos as próximas.

Bem treinado

Gozadores invadiram as redes sociais, dizendo que Filipe é um visionário. Que já tinha três jogos com um a menos (Gabriel) para se preparar para uma eventualidade como a da última partida.