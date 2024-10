Luiz Henrique tem que ser titular da seleção brasileira. Sobra na turma

No segundo tempo, com o Peru, ainda que timidamente buscando o ataque, surgiram os espaços que facilitaram as ações da seleção brasileira que, aí sim, começou a jogar bem. Novo pênalti garantiu o 2 a 0, mas foi com as entradas de Luiz Henrique e Andreas Pereira (nos lugares de Savinho e Rodrygo, que teve mais uma atuação apagada) que veio a goleada.

As duas vitórias seguidas darão a Dorival Júnior uma paz que ele ainda não teve, após o fiasco na Copa América. O caminho até que se possa dizer que o técnico armou um bom time ainda é longo e tortuoso. Mas passa, obrigatoriamente, pela escalação de Luiz Henrique como titular absoluto.