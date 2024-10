Eleição no Flamengo polariza entre Dunshee e Bap

Curiosamente, o lado que abandonou, conforme suas próprias palavras, por ser solenemente ignorado quando era vice-presidente de finanças e não o consultavam para nada. Pelo visto, a mágoa maior desses tempos foi com o Bap e não com Landim. Ou talvez agora tenham lhe oferecido um cargo com que sempre sonhou: o de presidente do Conselho Deliberativo.

Tal movimentação acabou gerando outra, que polarizaria de vez a eleição: ouvido sobre o apoio de Wallim a Landim, digo, Dunshee, um gigantesco cacique da turma que apoia Maurício Gomes de Mattos, que tampouco parece capaz de se aproximar dos dois primeiros, foi categórico:

"Se for confirmado esse apoio, nós iremos nos juntar ao Bap. Não é nosso candidato ideal, mas é melhor do que deixar esta turma que está aí, dirigir o Flamengo por mais três anos."

Façam suas apostas: Landim, digo, Dunshee ou Bap? Quem será o próximo presidente do Flamengo? É um ou outro.