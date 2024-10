Com Tite, nem as vitórias alegravam torcedor do Fla. Boa sorte, Filipe Luís

Hostilizado antes mesmo de a bola rolar, na partida contra o Athletico Paranaense, Tite continuou sendo xingado depois do apito final, apesar do gol salvador de Gerson, que garantiu a vitória sobre o Athletico. Era bem claro que Tite não tinha mais condições de seguir à frente do Flamengo.

Sua entrevista coletiva, abatido e cabisbaixo, lembrou um velório, uma missa de corpo presente. O enterro deu-se hoje, pois o mau odor já começava a ser sentido na Gávea e no Ninho do Urubu. Nem o presidente Rodolfo Landim, seu último defensor, aguentou mais o futebol insípido, inodoro, inexistente. Após um ano sob seu comando, a equipe de Tite não tinha esquema bem definido, jogadas ensaiadas, defesa segura, nada.

Durante todo o tempo sob seu comando, o Flamengo não passou de um time que se limitava a toques para os lados e para trás, com os jogadores aguardando a bola chegar em suas posições pré-fixadas, e tome de chuveirinho para uma área onde geralmente havia poucos rubro-negros, em meio a inúmeros zagueiros adversários. Raras vezes dava certo. Diante do Athletico até deu. No último minuto. Na bacia das almas.

O fato é que Tite não se encontrou no Ninho do Urubu. Nem os jogadores acreditavam mais em seus métodos e suas estratégias. Prova maior de sua teimosia foi adiantar que, se continuasse à frente da equipe, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil o goleiro das "Copas" seria mantido: Matheus Cunha.

Uma espécie de cereja do bolo solado que ele cozinhou durante doze meses de trabalho desastroso. Uma coisa, porém, precisa ser dita: por pior que tenha sido o trabalho do professor Adenor, a verdade é que os maiores responsáveis pelo caos completo no departamento de futebol rubro-negro têm nome e sobrenome: Rodolfo Landim e Marcos Braz.

Repetem escolhas erradas (elegeram seis treinadores posicionalistas), não quiseram a volta de Jorge Jesus e dispensaram Dorival, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano.