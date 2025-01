Santos e Neymar precisam mirar mais rendimento esportivo do que marketing

O Santos precisa voltar a ser forte com a bola nos pés. E Neymar precisa significar mais essa força em campo do que uma explosão na venda de produtos, assinaturas de contratos de patrocínio e visibilidade.

O mesmo vale para o jogador, que precisa voltar a jogar o fino, se ainda pensa em retomar o protagonismo na seleção brasileira, mirando a próxima Copa do Mundo.

O que vai ditar o sucesso da parceria prestes a ser oficializada não será uma eventual chuva de milhões. O triunfo depende do desempenho esportivo de Neymar e Santos. O rendimento nos gramados, inclusive, é o que mais pode alavancar os negócios.

Claro, jogador nenhum deve carregar sozinho a responsabilidade de fazer um time ser vencedor. Os dois parceiros devem estar mais concentrados no projeto esportivo do que no marketing para que a empreitada tenha a chance de ser completamente exitosa.

O Peixe precisa ter um time que não viva apenas de ser ajudado por Neymar, mas que também o ajude a brilhar. Isso se faz priorizando a contratação de bons jogadores, não de parças.

Por sua vez, o atacante necessita ter em campo a mesma fome que tinha quando iniciou a carreira na Vila Belmiro.