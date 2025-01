Santos vê boom de sócios com Neymar após bater recorde em 2024

O Santos vê um boom de sócios com Neymar após já ter batido um recorde de arrecadação em 2024.

O que aconteceu

O Santos está, no momento da reportagem, com 57.463 associados ativos. O número não para de crescer.

O boom começou com as notícias de avanço na negociação com Neymar. São mais de 8.000 novos sócios em uma semana.