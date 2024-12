Corinthians: Pixbet cita Memphis em pedido contra suspensão de execuções

O que diz o Corinthians

A coluna enviou perguntas sobre a iniciativa da Pixbet contra a suspensão das execuções para o departamento de comunicação do clube.

A reportagem também perguntou porque o Corinthians não cumpriu o acordo que havia feito com a Pixbet na Justiça para pagar em parcelas a quantia cobrada por ela. O não pagamento fez com que a empresa voltasse a pedir penhora nas contas alvinegras. A seguir, confira a resposta do clube.

"Primeiramente, é importante destacar que a contratação do jogador Memphis Depay foi realizada com o apoio da nova patrocinadora, Esportes da Sorte, que arca com grande parte do custo do contrato, incluindo o salário do atleta. Este fato, amplamente divulgado em nossas redes sociais e em comunicados oficiais, é público e devidamente documentado. Não há qualquer relação entre a contratação de Memphis e a gestão das finanças do clube.

O Corinthians, por meio de sua administração, tem demonstrado capacidade de gerar receita suficiente para manter suas operações do dia a dia, mas é preciso tempo e organização para resolver as pendências com os credores. O Regime Centralizado de Execuções (RCE) é uma ferramenta crucial para proporcionar esse prazo, permitindo que o clube organize suas finanças e cumpra suas obrigações de forma responsável e com o devido planejamento.

O RCE não é uma tentativa de protelar pagamentos, mas sim um movimento estratégico para reestruturar o clube e garantir sua sustentabilidade financeira no longo prazo. É público que a gestão de caixa do Corinthians tem sido severamente impactada por inúmeras execuções e bloqueios judiciais sucessivos, o que tem tornado a administração financeira do clube uma tarefa desafiadora e complexa. Esse movimento, com o acompanhamento de um administrador judicial nomeado pela Justiça, visa justamente evitar que a gestão do Corinthians seja inviabilizada por decisões pontuais e para garantir que o clube tenha as condições necessárias para honrar seus compromissos.