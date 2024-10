Corinthians: Augusto se reúne com chapas aliadas em intervalo do Conselho

Na última quinta (10), no intervalo entre dois encontros importantes do Conselho Deliberativo (CD), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, se reuniu com membros de chapas que o apoiaram nas eleições.

Um dos objetivos foi esclarecer dúvidas de seus apoiadores sobre temas debatidos na sessão do Conselho iniciada no último dia 7. A reunião será retomada na próxima segunda.

A oposição trabalha com a informação de que Augusto conversou com seus aliados para tentar alinhar um posicionamento na continuação da reunião.