Flamengo de BAP começa com a mão pesada, incomoda Boto e recua de demissões

Há dois anos, no AV Cast, podcast do canal Atenção, Vascaínos, sem citar o nome de Tanure, Runco comentou, sob seu ponto de vista, os motivos do desentendimento com o médico que ele agora substitui no clube. A situação envolvia seu filho, Guilherme, que trabalhava no Flamengo e se demitiu.

Em 2024, no podcast do ex-jogador Diego Ribas, Tanure falou de seus problemas com Runco, admitiu que não mais se falaram e abordou de passagem o desentendimento entre os dois. Aparentemente havia um acerto de contas em meio a essa troca. Isso respingou em Boto, que se incomodou com a forte intervenção.

O português não esperava chegar ao Rio de Janeiro nesse clima, depois que candidato que o contactou venceu a eleição e o time fechou 2024 campeão da Copa do Brasil. Obviamente os jogadores ainda não veem nele um profissional com tamanho para ser o comandante do futebol do Flamengo. Isso terá de mostrar na prática, dia após dia. Sim, Boto vai ter que se impor porque já nada em águas turbulentas.

O nutricionista de performance Paulo Cavalcanti foi demitido e readmitido no mesmo dia. Runco inicialmente eliminou esse cargo. De volta ao Flamengo, a coordenadora de nutrição Silvia Ferreira foi acionada e consegui convencer o diretor médico a mantê-lo. Na tentativa de consertar a situação, fizeram com que Silvia e Paulo gravassem vídeos falando sobre o trabalho e os planos. Uma óbvia contenção de crise.

O fisioterapia Lanyian Neves, por sua vez, foi demitido. Por pressão dos atletas, principalmente os estrangeiros, cancelaram a dispensa do profissional que já estava habituado com a rotina diária e conhece as necessidades, as demandas de cada um, como o uruguaio Arrascaeta, cuja parte física há anos mostra fragilidade.

Fato é que o clube mandou embora, cartas de demissão foram assinadas e só foi possível voltar atrás porque tudo aconteceu tão rapidamente que a documentação de desligamento dos funcionários não havia sido encaminhada. É mais difícil do que a nova gestão pensava.