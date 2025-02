Mauro Cezar: clubes preferem cadeira vazia no estádio do que ter um pobre?

Agora você vê essa situação: o Flamengo jogando para públicos que eu considero ridículos. Por quê? Porque resolveram que o preço é esse e tem que pagar. Essa é uma visão elitista — tem que pagar uma pinóia, o cara paga se ele puder.

É um erro crasso, espero que alguém tenha sensibilidade e consiga convencer o presidente do Flamengo que ele está totalmente errado.

Mauro Cezar

Em 2025, o Mengão tem apenas a sexta maior média de público dos estaduais, em ranking encabeçado pelo Corinthians.

O colunista também questionou o baixo público nos jogos do Palmeiras no Allianz Parque.

No caso do Palmeiras, contra o Botafogo-SP, anunciaram um público de 23 mil. Gente, estava muito vazio, pela transmissão do UOL dava pra ver, parecia ter menos. É pouco mais da metade da capacidade do estádio.