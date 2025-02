Flamengo, Racing e Textor impõem ao Botafogo um começo de ano desastroso

Assim, o time do Botafogo passou cerca de dois meses sem técnico. E não faltaram nomes que despertaram interesse. Ou pelo menos especularam.

André Jardine, Paulo Fonseca (que acabou no Lyon, outro time do grupo), Rafa Benítez, Roberto Mancini, Tata Martino, Vasco Matos, Tite, Hernán Crespo…

No final a SAF vai de Renato Paiva. Demitido do Toluca há quase 90 dias, o ex-treinador do Bahia viu a derrota para o Racing no Engenhão.

Herdará remanescentes dos títulos brasileiro e da Libertadores. Mas dentro de um elenco desfigurado. E com jogadores chegando agora.

Um grupo que já não pode surfar na onda dos títulos de 2024. Afinal, eles perderam quatro oportunidades de taças em menos de dois meses, inclusive para o maior rival.

Supercopa, amassado pelo Flamengo; Taça Guanabara, ficou em nono; Estadual, já está eliminado; e Recopa, perdeu os dois jogos para o Racing: 0 a 4 no agregado.