Agente projeta contrato vitalício para Arrascaeta, mas Fla vai jogar duro

Daniel Fonseca, agente de Arrascaeta, se encontrou com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, na segunda-feira de carnaval. A reunião foi anunciada ainda pela manhã por um jornalista uruguaio via rede social. O objetivo da conversa: renovar o contrato do camisa 10.

O atual compromisso entre jogador e clube termina em dezembro do ano que vem. Antes do diálogo desta semana, o representante já havia sinalizado para os rubro-negros a intenção de firmar um contrato vitalício! A proposta formal será apresentada nos próximos dias.

No entanto, o Flamengo não tem a intenção de prorrogar o contrato de Arrascaeta agora. Primeiro pelo fato de ainda restarem quase 22 meses para o final do que está em curso. E mais: as condições físicas e, consequentemente, a assiduidade do atleta pesam contra a antecipação de um acordo.