Torcidas de Boca e Racing mostram a diferença entre o torcedor e o hincha

Na terça, Cavani e seus companheiros foram desclassificados na fase preliminar da Libertadores. Nem vaga na Sul-americana pegaram após caírem, nos pênaltis, para o Alianza Lima. Um vexame de proporções imensas e repercussão internacional.

Isso não impediu os hinchas xeneizes de irem em peso à cancha. E sob chuva, para acompanhar a vitória por 1 a 0 sobre o Rosario Central, pela Copa da Liga Argentina. Festa até debaixo d'água. Como assim? Três noites depois do vexame?! É o time daquela gente, ora. Eles o amam.

La que nunca te va a abandonar pic.twitter.com/ktuRHfMios -- Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 1, 2025

Enquanto isso, sem voz após cantarem mais alto no Rio de Janeiro, os hinchas do Racing voltavam do Brasil e seguiam celebrando a conquista da Recopa. Os mesmos que impediram a falência do clube em 1999, enchendo o Cilindro mesmo com o jogo inicialmente marcado não acontecendo. Feito cantado nas arquibancadas até hoje.

MIENTRAS LOS DE BOTAFOGO SE IBAN DEL ESTADIO, LA GENTE DE #RACING HACIA SU FIESTA pic.twitter.com/6XCJKafpHT -- Racingmaníacos (@RacingManiacos) February 28, 2025

Evidentemente não podemos generalizar. Nem todo brasileiro se relaciona com seu clube só em função do sucesso, ou seja, se não vence, abandona. E nem todo argentino segue "en las buenas y en las malas". Há exceções.