Fifa promete distribuir 1 bilhão de dólares aos clubes que irão ao Mundial

Imagem: Photo by Harold Cunningham/FIFA

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputarão, entre 14 de junho e 13 de junho, o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Competição que terá como premiação total 1 bilhão de dólares, o equivalente a quase R$ 5,9 bilhões.

A entidade ainda não detalhou os valores que serão destinados por clube, a cada fase do certame. Essas informações deverão ser divulgadas na próxima semana, inclusive com as cifras que embolsarão os participantes em função da colocação final.

A Fifa comunicou, ainda, que criará um fundo para distribuir recursos a clubes que não participarão do Mundial. Tal valor, no entanto, dependerá do resultado comercial da competição. A Federação Internacional pretende atingir a casa dos 250 milhões de dólares.