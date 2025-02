Mauro Cezar: Sem se firmar na Espanha, Vitor Roque é cartada do Palmeiras

Vitor Roque desembarca no Palmeiras com o peso de ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mas ainda é uma promessa, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Sobre o Vitor Roque, é um jogador que não deu certo em dois clubes na Espanha, então fica uma dúvida. Eu poderia lembrar que o Flamengo contratou dois atacantes na Europa, o Gabriel e o Pedro, mas os dois vieram emprestados.