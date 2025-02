Palavras de Ramón Díaz não justificam sufoco do Corinthians na Libertadores

Na coletiva o treinador argentino respondeu a praticamente todas as perguntas enaltecendo o triunfo, como se a fragilidade do adversário não fizesse parte da análise. Pelo menos Ramón Díaz admitiu a necessidade de a equipe melhorar defensivamente.

Pelas estatísticas do SofasCore, o Corinthians finalizou no alvo oito vezes e permiti à Universidade Central seis arremates certos. Hugo Souza falhou no segundo gol do time venezuelano, mas fez defesas difíceis. O que salva o Corinthians, hoje, é a qualidade de seus homens de frente.

