Pogba? Até quando loucuras corintianas serão tratadas com naturalidade?

Devido à suspensão, ele não atuou na atual temporada com camisa alguma e na anterior fez só duas partidas. Em 2022/2023, apenas 10 pelejas. Pogba tem 31 de idade — fará aniversário em 15 de março.

Seu período mais recente atuando regularmente já faz dois anos, com os 34 cotejos pelo Manchester United e seleção da França em 2021/222. O último gol? Em 8 de fevereiro de 2022, no 1 a 1 fora de casa, contra o Burnley, com a camisa dos Red Devils.

Tecnicamente não é possível imaginar o que um ex-grande jogador há tento tempo sem atuar poderá realmente acrescentar. Teria que recuperar forma física, técnica, ritmo de jogo, motivação, absolutamente tudo. E barata, naturalmente, a contratação não seria.

Diante disso, impressiona como esse rumor ganha espaço sem espírito crítico, questionamentos mais do que óbvios, necessários. Afinal, estamos tratando da possibilidade de contratação de uma estrela pelo clube mais endividado do país. Não se duvida da inconsequência de dirigentes no futebol, mas tratá-la com tamanha normalidade?

